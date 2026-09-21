5-има англичани аут за мача с Испания

Деклан Райс, Коул Палмър, Коби Мейну, Маркус Рашфорд и Тино Ливраменто отпаднаха от английския национален отбор преди началото на турнира за Лигата на нациите. Първият мач на тима на Томас Тухел е срещу европейския и световен шампион Испания и британците са силно притеснени от ситуацията с контузените играчи.

На техните места Тухел викна само двама нови. Това са Моргън Гибс-Уайт от “Нотингам Форест” и Джеймс Гарнър от “Евертън”.

Най-странно е отпадането на Деклан Райс. Той изигра пълни 90 минути при загубата на шампиона “Арсенал” от “Брайтън” в събота. Веднага след това от клуба обявиха, че е получил контузия и няма да се яви на лагера на националите. До момента обаче никой не е уточнил за какво нараняване става въпрос, след като Райс не бе сменен.

