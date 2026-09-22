Отново напрежение около стадион “Раковски”

Отново се появи напрежение около столичния стадион “Раковски”.

От клуба “Левски-Раковски”, който се ръководи от бившия национал Станислав Ангелов-Пелето, заподозряха, че “Левски” ще иска да се настани безплатно върху базата.

Реално стадионът в миналото е бил на ФК “България”, който след 9 септември се влива в “Славия”. След това го взема “Спартак”, който е отборът на МВР, а след сливането с “Левски” отива в новия клуб. Така се оказва във владение на МВР, както е и до момента.

Мястото в центъра на София винаги е предизвиквало огромни апетити, като преди години имаше и готов проект за затворен комплекс и мол на мястото на спортното съоръжение.

В момента там е “Левски-Раковски”, където има 400 деца. От клуба дори направиха мъжки отбор, за да има къде да играят юношите, като навършат възраст.

“Към договора с МВР имаме и задължителна инвестиционна програма на стойност 1 490 000, която е изпълнена 95%, отделно през последните години сме инвестирали в хибриден терен, естествен терен, дренажни системи, поливни системи, осветления, съблекални, писти, трибуни, градинки и общи части, паметник на Г. С. Раковски и много, много други детайли на стойност още няколко милиона! Тези инвестиции са направени и продължават да се правят на основата на много сериозен бизнес план за развитието на комплекса, спорта и най вече - нашите деца, които към момента са малко над 400!”, отбелязват от клуба на Пелето.

“Явно тихомълком се организира прекратяване на договори, изземване на имоти, независимо от многомилионните инвестиции, и изхвърляне на улицата на всички спортуващи деца!

Каква ирония, МВР ще изгони точно тези, които с много любов и страст извършват част от тяхната работа, а именно превенцията от порочните дейности при подрастващите, (цигари, алкохоли, наркотици, локали и т.н.)!

За да може удобно да се настанят новите собственици на ФК “Левски” във вече изградената от нас спортна инфраструктура!”, отбелязват още оттам.

На стадиона имаше и закрита писта за лека атлетика, а до него е базата на националите по спортна и художествена гимнастика.

