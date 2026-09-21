Григор Димитров: Искаше ми се като по-млад да съм минал през сериозни изпитания

Изненадващо изказване, в което всъщност има логика с оглед развитието на кариерата му, направи пред датска медия българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров. Есенцията от него е, че една тежка травма в ранни години и трудностите, през които трябва да минеш, за да я преодолееш, каляват страшно много характера.

Поводът за думите му е случилото се с Холгер Руне. Миналия октомври в Стокхолм (Шв) датският топсъстезател скъса ахилесово сухожилие и 11 месеца бе извън корта.

Завърна се за домакинския сблъсък с България в купа “Дейвис”, като спечели и двата си мача (вторият бе страхотна битка именно с Григор). Благодарение на Холгер Дания ни би 3:2.

“Малко е странно това, което ще кажа за себе си. Имах късмета през по-голямата част от кариерата си да не страдам от сериозни контузии, чак сравнително доскоро. Но все пак в известен смисъл ми се искаше да се бях сблъскал с някои сериозни изпитания още в началото като по-млад. Подобно на това, през което премина Холгер през последните 11 месеца. Такива трудности може да помогнат на един спортист да изгради още по-силен характер”, сподели 35-годишният Димитров пред SpilXperten.

В годините той често е бил упрекван в липса на солидна психика - най-често от хейтърите си, за които това се превърна в любима "дъвка". Повечето от тях, разбира се, не се хващали ракета, а часовете по физическо, ако са ги посещавали, са били единствената им пряка връзка със спорта.

“Съветът ми към него е наистина да се поучи от този натрупан опит и да съумее да израсне благодарение на него. Ние се учим и израстваме чрез болката. За съжаление, такъв е животът.

Затова казвам, че нямам абсолютно никакво съмнение, че той ще стане страхотен играч. Никакво съмнение. Всичко зависи от него”, споделя още Димитров.

23-годишният Руне демонстрира страхотно уважение към Григор в Копенхаген.

