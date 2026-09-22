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Играч на ЦСКА ще е част от раздялата на Лео Меси с...

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https://www.24chasa.bg/sport/article/23602562 www.24chasa.bg

Играч на ЦСКА ще е част от раздялата на Лео Меси с Аржентина

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Тамиму Уору Снимка: Startphoto.bg

Записалият 2 срещи защитник на ЦСКА Тамиму Уору получи повиквателна от щаба на Бенин за двубоите срещу Буркина Фасо (25 септември) и срещу Мавритания (29 септември) от квалификациите за купата на Африка.

На 6 октомври родината на "червения" футболист ще се изправи и срещу Аржентина в приятелски мач.

С него преотстъпеният от врачанския "Ботев" бек ще участва в исторически двубой.

Това ще е последният мач на аржентинската мегазвезда Лионел Меси с националния отбор ще е на 6 октомври.

39-годишният нападател ще каже "сбогом" на стадион „Монументал" в Буенос Айрес.

Тамиму Уору

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