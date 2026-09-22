"Нефтохимик" представя отбора в Деня на независимостта с мач срещу сърби

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"Нефтохимик 2010" ще представи официално отбора си за новия сезон днес - в Деня на независимостта в зала "Младост" от 17 часа.

Веднага след церемонията, волейболистите на треньора Иван Станев, които са действащи носители на купата на България ще срещнат в контролен мач сръбския "Раднички" (Ниш).

Двата отбора ще повторят упражнението с втора среща също от 17 часа на следващия ден, сряда.

В програмата на "Нефтохимик" следва участие на турнир в Стара Загора от 1 до 3 октомври с домакин местния "Берое".

Другите участващи отбори са ЦСКА и сръбския "Войводина" (Нови Сад).

Седмица по-късно "Берое" ще гостува в бургаската зала "Младост за два контролни мача срещу "Нефтохимик".