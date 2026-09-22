Инфантино: Демократичните процеси, независимостта и спортният авторитет не са за продан

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви готовността си за диалог относно реформата на структурата и управлението на световния футбол.

56-годишният швейцарец изпрати днес писмо до членовете на Международния съвет на футболната федерация и президентите на всички 211 национални асоциации, които съставляват организацията.

Инфантино се обърна към оттегления по-рано проект FIFA Forward Enterprise (FFE), който предвиждаше продажбата на дялове от Световното първенство на частни инвеститори, и представи два отделни плана за реформи преди заседанието на Съвета на ФИФА, насрочено за 15 октомври.

„Първо, ще попитам Съвета дали е готов да инициира независима външна оценка на настоящата система на ФИФА за управление на големи стратегически инициативи и да разработи препоръки за нейното подобрение.

Второ, ще предложа Съветът да установи директен, структуриран и ограничен във времето процес на консултации с конфедерации, национални асоциации и други заинтересовани страни относно по-нататъшното укрепване на системата за вземане на решения на ФИФА.

Тези консултации ще търсят конкретни предложения относно по-ранното участие на институциите на ФИФА, разпределението на ролите между президента, Бюрото, Съвета и Конгреса, както и практически мерки за повишаване на прозрачността, осигуряване на участието на заинтересованите страни и засилване на отчетността при изпълнението на големи стратегически инициативи.

Демократичните процеси, независимостта и спортният авторитет на ФИФА никога не са били предмет на преговори. Те не се продават и никога няма да се продават.

По отношение на FIFA Forward Enterprise, предложението не включваше отказ от контрол или правомощия на ФИФА върху вземането на спортни решения. Това предложение беше оповестено публично преди процедурите, предвидени в регламентите на ФИФА, да бъдат завършени, преди да може да бъде изцяло представено на Съвета и националните асоциации. Разбирам, че липсата на пълен контекст е предизвикала безпокойство и е създала впечатлението, че решенията вече са взети. Всъщност това не беше така. Това беше просто предложение, а не окончателно решение, и би изисквало одобрение от Съвета и националните асоциации членки. Предложението вече е оттеглено и няма да бъде изпълнено.

Този опит потвърди една проста истина: една достойна цел трябва да бъде подкрепена от надежден процес. Големите идеи трябва да бъдат разработени, проверени и популяризирани чрез надеждни и авторитетни институции. Приемам тази отговорност много сериозно.

Отхвърлянето на предложението на ФФЕ не намалява нашата амбиция и отговорност да насочим повече от средствата, генерирани от успехите на ФИФА, обратно към футбола. Организацията ще продължи да търси устойчиви начини за увеличаване на ресурсите на ФИФА.

Това, което се променя, не е самата амбициозна цел, а доверието в процеса, чрез който се разработват, проверяват и се вземат решения за големи инициативи", се казва в писмото.

В момента Инфантино остава единственият кандидат на президентските избори, които ще се проведат през март 2027 г. Крайният срок за номиниране на останалите кандидати изтича на 18 ноември", се казва в писмото.