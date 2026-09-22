Италиански треньор призна за преовори с "Лудогорец"

Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от хора от "Лудогорец", за да поеме българския отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския "Трабзон".

На треньорска конференция в Палермо Якини говори по темата, след като в Италия стана ясно, че той има оферта от българския клуб.

"Да, това е възможност. Имаше обаждания, да видим какво ще стане. Искам да отида на място. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки. Италия си остава Италия, през последните години съм имал някои възможности да изляза да работя в чужбина, но винаги съм имал известни колебания в момента, когато трябваше да взема окончателно решение. Сега ще видим", коментира Якини пред "Тутомеркато".

В хода на кариерата си Бепе Якини е бил треньор на "Парма", "Фиорентина", "Емполи", "Сасуоло", "Удинезе", "Палермо", "Сиена", "Сампдория", "Бреша", "Киево", "Пиаченца", "Виченца", "Чезена", а за последно е бил начело на "Бари" през 2024 година.

В "Палермо" той е работил с българския национал на "Лудогорец" Ивайло Чочев