Намаляват чужденците в бразилското първенство до петима

Бразилската футболна конфедерация одобри мярка да постепенно намаляване на броя на чуждестранните футболисти в първенствата на страната, пише вестник "Марка". Мярката има аз цел да се дадат повече възможности за изява на младите бразилски футболисти, което ще бъде и от полза на националния отбор. Рекордьорът по световни титли не се справя добре в последните години на големите световни състезания.

Прорамата предвижда през 2030 година да има максимум по петима чужденци на отбора във всеки мач, което означава, че повечето играчи на терена ще бъдат бразилци. През 2013 година чужденците в Бразилия са били максимално по трима на терена за тим, те се вдигат на петима през 2014, на седем през 2023, а от 2024 са деветима. Сега ще се намаляват прогресивно, като през 2027 година ще намалеят до осем, седем ще бъдат година по-късно, шест през 2029 и петима през 2030.

"Правилото в момента позволява на твърде много чужденци да играят в бразилското първенство", казва изпълнителният директор на конфедерацията Хелдер Мелило.

Статистиката показва, че футболистите от други страни през 2022 година в Бразилия са били 95 през 2022, а през 2025-а броят им е нараснал до 162.

Бразилските клубове трябва да имат записани в разширените си състави и 25 местни футболисти под 23 години през 2030 година. Решението е било прието с 40 гласа на клубовете "за" и само два "против".