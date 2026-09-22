"Барселона" гледа защитник в Бразилия

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"Барселона" се интересува от 19-годишния централен защитник на "Атлетико Паранаензе" Артур Диаш. Шефът на скаутския отдел на каталунския клуб, Жоао Амарал, лично е присъствал на мача от бразилската Серия "А" срещу "Баия", за да оцени играча, според UmDois Esportes.

"Атлетико Паранаензе" е отхвърлил оферта от 21 милиона евро от английски клуб за играча миналото лято. Освен "Барселона", защитникът е преследван от "Тотнъм", "Атлетико Мадрид", "РБ Лайпциг", "Нюкасъл" и "Бенфика".

Диаш е титуляр на "Атлетико Паранаензе", има мачове за националния отбор на Бразилия до 20 години и получи първата си повиквателна в мъжкия национален тим.

Настоящият договор на Диаш с клуба е до края на 2028 г. Според Transfermarkt пазарната стойност на играча е 3 милиона евро.