"Тотнъм" сложи пейки за облекчаване на депресията

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Близо до стадиона на "Тотнъм" бе открита пейка за хора с депресия, съобщават от клуба. Пейката е поставена в памет на фен на тима, който се самоуби през 2020 г.

В района на стадиона на отбора от Висшата лига веме има две специални пейки за психично здраве и превенция на самоубийствата, поставени от благотворителната организация Legend on the Bench (основана от бившия полузащитник Мики Хазард).

Тези пейки служат като физическо пространство, където хората, преминаващи през депресия или трудни моменти, могат да починат, и съдържат позитивни послания, горещи линии и QR кодове за бърз достъп до денонощна професионална помощ.

Пейката на самоубилия се Джо Лайънс е разположена е директно на стадиона, до Южната трибуна и бе открита този месец.

Втората пейка - на Каролайн Флак, се намира се в Tottenham Community Sports Centre, разположен точно срещу стадиона. Монтирана е в памет на покойната телевизионна водеща Каролайн Флак. Пейката свети през нощта със соларни LED светлини, за да бъде лесно откриваема по всяко време.