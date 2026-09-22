Треньорът на Испания мислел, че Родри ще отиде в "Реал"

Селекционерът на световния шампион Испания Луис де ла Фуенте, който поднови договора си с федерацията до 2032 година, говори при първото събиране на отбора след спечелването на титлата на Мондиала.

"Подновяването на договора бе лесно и за двете страни. Аз съм в най-добрия си професионален момент, за да приема предизвикателството. Не обръщам голямо внимание на финансовата страна, но преди бях сред най-зле платените треньори, днес съм на друго ниво", признава специалистът, цитиран от вестник "Марка".

"Имаше моменти, в които мислех, че Родри ще подпише с "Реал Мадрид". Имам добра връзка с него и знаех как вървят разговорите. За мен най-важното е, че тези големи футболисти са в Испания", разкри Луис де ла Фуенте.