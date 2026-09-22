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Купата на елита стартира на 14.10

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Атанас Караиванов Снимка: Startphoto.bg

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална лига и "Нова Броудкастинг Груп" утвърдиха програмата за първите два четвъртфинални двубоя от новосъздадената купа на елита.

На 14 октомври от 19,00 чака "Ботев" (Пловдив) ще приеме "Ботев" (Враца), а седмица по-късно - на 21 октомври, "Черно море" ще бъде домакин на "Локомотив" (Пловдив).

Заради участието си в европейските клубни турнири отборите на Левски и ЦСКА ще се включат в турнира през месец февруари 2027 година. По предварителна програма шампионите трябва да приемат в София "Арда" на 6 февруари, а ден по-късно е столичното дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Атанас Караиванов
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