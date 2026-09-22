Личен бодигард за Зидан в лагера на Франция

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Назначаването на Зинедин Зидан начело на националния отбор принуди Френската футболна федерация (FFF) да предприеме безпрецедентни мерки за сигурност.

От първия ден на септемврийския лагер в базата "Клерфонтен", Зизу е поставен под денонощна лична охрана. Великият №10 вече е придружаван неотлъчно от персонален бодигард, а към него е зачислен и специален държавен офицер по сигурността.

Източници от федерацията поясняват, че мерките са прилагани досега единствено за суперзвездата Килиан Мбапе.

Със заповед на новия селекционер, традиционното грандиозно пристигане на футболистите бе превърнато в пълно медийно затъмнение. Външните камери, фотографи и репортери не бяха допуснати до вратите на базата.

Единствените кадри от пристигането на националите на Франция бяха заснети от пресслужбата на федерацията.