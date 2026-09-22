ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Във врачанското село Малорад първо ще гласуват за ...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23603370 www.24chasa.bg

Личен бодигард за Зидан в лагера на Франция

1380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Зинедин Зидан по време на тренировка с националния на Франция. Снимка: Ройтерс

Назначаването на Зинедин Зидан начело на националния отбор принуди Френската футболна федерация (FFF) да предприеме безпрецедентни мерки за сигурност.

От първия ден на септемврийския лагер в базата "Клерфонтен", Зизу е поставен под денонощна лична охрана. Великият №10 вече е придружаван неотлъчно от персонален бодигард, а към него е зачислен и специален държавен офицер по сигурността.

Източници от федерацията поясняват, че мерките са прилагани досега единствено за суперзвездата Килиан Мбапе.

Със заповед на новия селекционер, традиционното грандиозно пристигане на футболистите бе превърнато в пълно медийно затъмнение. Външните камери, фотографи и репортери не бяха допуснати до вратите на базата.

Единствените кадри от пристигането на националите на Франция бяха заснети от пресслужбата на федерацията.

Зинедин Зидан по време на тренировка с националния на Франция. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)