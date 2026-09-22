Шефът на испанския футбол: "Реал" (М) живеят в друга галактика

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас реагигира на критиките на "Реал" (Мадрид) и треньора им Жозе Моуриньо към съдийството след загубата от "Атлетико" в дербито.

"Да поддържаш тезата, че съдиите са срещу "Реал" е да живееш в друга галактика. Този разказ служи като алиби, за да маскира други пропуски, които се виждат с просто око още в първите мачове за сезона. Но е по-удобно да се посочи конспирация, отколкото да се обясни какво се случва на терена", написа Тебас в социалните медии.

Шефът се върна и към някои от спорните ситуации в мача пред вестник "Ас", като смята, че червеният картон на Хаусен от "Реал" (Мадрид) е бил "безспорен", докато не е имало основание за изгонване на Кристиан Ромеро от "Атлетико", защото в единоборството той първо играе с топката.

Тебас взе отношение и по фаула на Кан-Ин Ли срещу Федерико Валверде. "Това можеше да бъде червен картон и ако бе показан, няма какво да се каже. Ситуацията се разви толкова бързо, че разбирам защо не се видя добре", смята той. 64-годишният ръководител е категоричен, че "Реал" не загубил заради съдийски грешки.