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"Ботев" (Пд) дари 2000 евро за лечението на болното дете на един от шефовете на "Спартак" (Варна)

24 часа Пловдив онлайн

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Фланелката на Асен Чандъров от победата с 2:0 над "Локомотив" Пловдив бе спечелена за 320 евро Снимка: Botev Plovdiv

Фланелката на Асен Чандъров от победата над "Локомотив" бе спечелена за 320 евро

"Жълто-черните" от Пловдив събраха 2000 евро от търгове и ги дариха за лечението на Натали-Ирен - дъщеря на Мартен Демирев - член на Управителния съвет на "Спартак" Варна.

"Приключи петият благотворителен търг от кампанията. Фланелката на Асен Чандъров от победата с 2:0 над "Локомотив" Пловдив бе спечелена за 320 евро", съобщиха от клуба.

Преди 10 дни пък фланелката на Самуил Цонов от мача с "Арда" бе спечелена за 280 евро.

Скоро започва и следващият търг - с фланелката на играча на мача от победата над "Септември".

Само на две години и половина детето се бори с изключително рядко и тежко генетично заболяване - метахроматична левкодистрофия. Семейството организира дарителска кампания, за да осигури спешно лечение в чужбина, като необходимата сума възлиза на 500 000 евро.

Фланелката на Асен Чандъров от победата с 2:0 над "Локомотив" Пловдив бе спечелена за 320 евро Снимка: Botev Plovdiv

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