Големи промени във Формула 1 станаха факт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

FIA обяви мащабни промени в регламента на Формула 1 за 2027 година, които прекрояват състезателния уикенд.

Те са следните:

- По-кратки и динамични състезания: Стандартната дистанция се свива от 305 км на 290 км (намаление с 2-3 обиколки), съобразено с новите изисквания за горивните агрегати.

- Крачка срещу скучните паузи: Премахва се досегашният 3-часов общ лимит, като се въвежда стриктен краен срок само за активното време на пистата (2 часа чисто състезание), за да се гарантира интереса на зрителите.

- Техническа свобода: Отпада сертификацията на скоростните кутии, което дава пълна свобода на разработчиците.

Това са сериозни трансформации, целящи още по-напрегнати и зрелищни надпревари.