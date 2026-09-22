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https://www.24chasa.bg/sport/article/23604269 www.24chasa.bg

Големи промени във Формула 1 станаха факт

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Снимка: Ройтерс

FIA обяви мащабни промени в регламента на Формула 1 за 2027 година, които прекрояват състезателния уикенд.

Те са следните:

- По-кратки и динамични състезания: Стандартната дистанция се свива от 305 км на 290 км (намаление с 2-3 обиколки), съобразено с новите изисквания за горивните агрегати.

- Крачка срещу скучните паузи: Премахва се досегашният 3-часов общ лимит, като се въвежда стриктен краен срок само за активното време на пистата (2 часа чисто състезание), за да се гарантира интереса на зрителите.

- Техническа свобода: Отпада сертификацията на скоростните кутии, което дава пълна свобода на разработчиците.

Това са сериозни трансформации, целящи още по-напрегнати и зрелищни надпревари.

Снимка: Ройтерс

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