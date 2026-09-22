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София организира публично гледане на битката на Никола Цолов за титлата във Формула 2

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Никола Цолов Снимка: F2

София ще подкрепи Никола Цолов по време на стартовете от автомобилната Формула 2 в Баку. Столичната община организира публично гледане на състезанията на голям екран на улица „Московска", до паметника на Васил Левски.

Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан. Първият е в петък, 25 септември, от 12:15 часа, а вторият – в събота, 26 септември, от 9:00 часа.

Инициативата е на Столичната община и Visit Sofia, като организаторите канят привържениците на моторните спортове да се съберат и да подкрепят Цолов.

Българинът е лидер в класирането с преднина от 7 точки пред бразилеца Рафаел Камара. Очаква се стартовете в Баку да са последните за сезона. Причината - планираните последни 2 в Катар и ОАЕ може да не се проведат заради обстановката в Близкия изток.

Никола Цолов Снимка: F2

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