Българин ще реферира на Азиатските игри в Япония

България има представител сред международните съдии в спортната гимнастика на 20-ите Азиатски игри в Аичи-Нагоя, Япония. Това е Здравко Куртев - утвърден специалист с дългогодишен опит на международния съдийски подиум.

Азиатските игри се провеждат от 19 септември до 4 октомври и събират около 17 000 спортисти и официални лица от 45 държави. В програмата са включени 43 спорта и 469 дисциплини.

В спортната гимнастика състезанията са от 21 до 25 септември, с участието на 120 гимнастици от 25 държави - 60 мъже и 60 жени. Те ще се борят за 14 комплекта титли в отборното класиране, многобоя и финалите на отделните уреди. Съдийският екип включва 72 международни съдии.

Здравко Куртев е преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски", треньор в България и председател на клуб „Гераниум". Поканата му за Азиатските игри е отправена от Азиатския съюз по гимнастика, който му възложи отговорната задача да бъде част от съдийския екип на престижното състезание.

"Назначението е поредното признание за професионализма, съдийската компетентност и международния авторитет на българския специалист. Присъствието на Здравко Куртев в съдийския състав на Азиатските игри е и още един знак за признанието към българската спортна гимнастика и подготовката на нейните международни съдии", написаха от БФ Гимнастика в социалните мрежи.