България се нареди 9-а на европейското по волейбол за мъже

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Националите по волейбол са с най-добри показатели сред отборите, които отпаднаха на 1/8-финалите на европейското по волейбол за мъже и съответно заемат 9-ата позиция в крайното класиране.

Четата на селекционера Джанлоренцо Бленджини бе спряна в София от Германия. Бундестимът ни обърна болезнено от 0:2 до 3:2.

България има 5 медала от подобен форум - сребро от 1951 г. и 4 бронза (1955, 1981,1983, 2009)

На предишното европейско националите се наредиха 15-и под ръководството на Пламен Константинов.

За последно стигнаха 1/4-финалите през 2017-а отново с бившия капитан на националния начело.