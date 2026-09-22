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https://www.24chasa.bg/sport/article/23604319 www.24chasa.bg

България се нареди 9-а на европейското по волейбол за мъже

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Снимка: Георги Палейков

Националите по волейбол са с най-добри показатели сред отборите, които отпаднаха на 1/8-финалите на европейското по волейбол за мъже и съответно заемат 9-ата позиция в крайното класиране.

Четата на селекционера Джанлоренцо Бленджини бе спряна в София от Германия. Бундестимът ни обърна болезнено от 0:2 до 3:2.

България има 5 медала от подобен форум - сребро от 1951 г. и 4 бронза (1955, 1981,1983, 2009)

На предишното европейско националите се наредиха 15-и под ръководството на Пламен Константинов.

За последно стигнаха 1/4-финалите през 2017-а отново с бившия капитан на националния начело.

Снимка: Георги Палейков

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