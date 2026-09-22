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Мбапе за "Златната топка": Аз бях най-добрият голмайстор на всички големи турнири

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СНИМА: РОЙТЕРС

Аз бях най-добрият голмайстор на всички големи турнири през годината.

Това каза звездата на "Реал" (М) и Франция за шансовете си да спечели "Златната топка".

Церемонията е на 26 октомври в Лондон, а ден по-рано е първото Ел Класико за новия сезон.

Мбапе завърши като голмайстор в първенството на Испания (25 попадения), Шампионската лига (15) и световното първенство (10), като стана футболистът с най-много голове в историята на мондиала - 22.

"Мисля, че това може да бъде добра година за мен, имам такова усещане. "Няма да обявят име на отбор от плика, а играч. Способността да си добър индивидуално на терена и да хванеш окото на наблюдателя е това, което впечатлява хората за трофей като "Златната топка", каза нападателят в интервю за RFI.

СНИМА: РОЙТЕРС

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