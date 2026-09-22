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Алекс Николов реализатор №1 на европейското и след 1/8-финалите

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Алекс Николов Снимка: CEV

Българският ас Алекс Николов остана на лидерската позиция при реализаторите на европейското по волейбол и след 1/8-финалите.

В тях, за огромно съжаление, България отпадна с 2:3 от Германия в София.

В 6-те си мача Алекс натрупа 140 точки в 24 гейма.

В топ 6 следват Фере Регерс (Бел, 120, 24), Лука Мартила (Фин, 114, 26), Сам Деру (Бел, 111, 24), Ник Муянович (Слвн, 105, 22) и Йонас Йокела (Фин, 105, 23). Всички те ще играят в 1/4-финалите.

При изпълнителите на сервис разпределителят ни Мони Николов продължава да е втори с 18 аса в 24 гейма. №1 Олех Плотницки (Укр, 20, 20). Трети е Мартила с 16, а четвърти Алекс с 15.

Капитанът на България Алекс Грозданов е трети при блокадите с 20. Толкова има и вторият Мати Пардо, но в 17 гейма, срещу 24 за нашето момче.

При посрещачите либерото ни Жасмин Величков е 4-и с 41,91 процента перфектно посрещане. Лидер е словеценът Яни Ковачич с 45,78%.

Алекс Николов Снимка: CEV

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