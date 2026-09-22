Илия Груев: И ние не сме доволни от резултатите, но се стремим да сме позитивни (Снимки)

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти - да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта. Той избра школата на "София Спорт", след като традицията бе да се дарява родния клуб, а той от дете рита в Германия, а сега в Англия опорният халф носи екипа на елитния "Лийдс".

Всъщност Груев преизпълни предизвикателството като не просто подари 100 топки на деца, трениращи футбол. Срещна се лично със стотици малчугани от "София Спорт", говори пред тях, след това даде автографи и се снима с всички желаещи.

С томбола националът изтегли и две момчета, които получиха негови бутонки. А още едно дете от школата се оказа късметлия за подарък фланелка на Илия Груев от "Лийдс" и 4 билета за домакински мач на "Лийдс" за семейството му.

"Много се радвам, че направихме такова хубаво събитие. И аз бях като тези деца. Не е лесно, просто трябва да обичат играта, да се развиват. Трябва да получат и шанс. Знаем, че в тази държава не е много лесно. Ако бъдем позитивни, нещата могат да се променят към по-хубаво. Тези деца заслужават шанс и се надявам да го получат.

Късметлията от томболата получава фланелката на "Лийдс" от Илия Груев. Снимка: Румяна Тонeва

Атмосферата в националния отбор е позитивна. Ситуацията не е лесна, виждаме резултатите в последните години. Никой от нас не иска да сме там, където сме. И ние искаме да побеждаваме. За жалост това не е лесно. Ако само мрънкаме и се жалваме, това няма да помогне. Дано това нещо се види в събота и да победим Люксембург", каза Груев.

"Сега се връщам от контузия, вече се чувствам добре. Ще мислим мач за мач. Най-важното е това, което правим на терена. Всичко странично ни взима от енергията. Работим, тренираме и се опитваме да се подобрим тактически. Това е първата стъпка.

Мисля, че е нормално в тази група да искаме да станем първи. Имаме два мача вкъщи и искаме да ги вземем. Нашата цел е да станем първи, това е ясно. Трябва да бъдем концентрирани и да играем над нивото ни. Това са 6 мача, в които трябва да се представиш добре. Това не е лесно.

Ние сме в дивизия С, това е реалността. Сега имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане. Трябва да го покажем на терена. Надяваме се всички да се развиваме и да се вижда по-добра игра от нас. Всички го искаме. Знаем какви са ни възможностите.

Илия Груев Снимка: Румана Тонева

Не решаваме на кой стадион да играем. Стадионът в Пловдив е хубав, има хубава атмосфера там. Радваме се, че ще играем там.

Аз съм много щастлив в "Лийдс". Хората имат добро отношение към мен. Развиваме се много добре", каза още той.

Стотици деца се наредиха за автограф от Илия Груев. Снимка: Румана Тонева