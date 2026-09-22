"Дунав" уреди контроли с "Черно море" и "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опашкарят в елита "Дунав" (Русе) ще изиграе два контролни мача в паузата от шампионата, заради четирите двубоя на националния отбор от турнира Лига на нациите.

В събота момчетата на новия треньор Георги Чиликов, извел "драконите" до Първа лига през миналата кампания ще гостуват във Варна на "Черно море".

Втората контрола е срещу "Лудогорец" в Разград на 3 октомври, събота. Часовете на мачовете ще се уточняват, като вариантите са 13 или 14 часа.

С контузии са Стоян Предев и Марио Дилчовски, които пострадаха при равенството 2:2 в Русе при повторния дебют на Чиликов в изминалия 10-ти кръг от Първа лига срещу врачанския "Ботев".

"Надявам се да се възстановят и се включат в тренировките до седмица. Трябва да са на линия за гостуването ни на "Септември" на 11 октомври. Лагер в паузата не предвиждам, а само интензивни тренировки и повдигане на настроението на играчите", призна пред "24 часа" Георги Чиликов.