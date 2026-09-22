Ибаниес и Бачевски показаха спортно майсторство и оставиха сърцата си на ринга

Хавиер Ибаниес и Роселин Бачевски обраха аплодисментите на публиката в "Асикс Арена". Двамата оставиха сърцата си на ринга на европейското първенство по бокс в София. Това обаче не бе достатъчно, за да получат и съдийското одобрение по пътя към медалите, съобщават от пресцентъра на Българската федерация по бокс.
Спорно бе поведението на реферите на двубоя на третия от Олимпиадата в Париж, категорични са от федерацията по бокс. В категория до 55 кг Хавиер Ибаниес влезе по-трудно в мача с британеца Абдул Бъртън. Съперникът му взе първия рунд, след което Ибаниес вдигна значително оборотите.
Той доминира изцяло във втората и третата част, а британецът получи и наказание от съдията на ринга. Противно на очакванията обаче, ръката на нашия национал не бе вдигната за победа. Вместо това, изненадващо и за Бъртън, той бе посочен като полуфиналист след 3:2 гласа (29:27, 27:29, 29:27, 27:29, 28:28). Последва бурен протест от страна на нашия лагер, както и мощни освирквания от трибуните, но решението остана непроменено.
При 90-килограмовите дебютантът Роселин Бачевски се представи достойно срещу бронзовия медалист от олимпийските игри в Париж и от последните 3 световни първенства Емануел Рейес. Младият ни талант направи равностоен мач, като нищо не бе решено до последния рунд. В него опитният представител на Испания показа класата си и все пак стигна до победа с 5:0, докато Бачевски остави много добри впечатления и отлични перспективи за бъдещето.