Адриан Андреев уреди българско дерби с Иван Иванов в Пловдив

Тенисистът ни Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".
25-годишният Андреев, който записа и две победи в квалификациите, се наложи с 6:1, 6:4 над Олег Приходко (Република Северна Македония) за 86 минути.
Андреев направи три серии от по три спечелени гейма, за да затвори първия сет с 6:1. Българинът поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но направи нов пробив, за да поведе с 5:4. След това Андреев затвори мача на собствен сервис.
Във втория кръг Андреев ще играе срещу национала на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов, който победи със 7:6(5), 6:3 поставения под №7 Филип Кристиан Жиану (Румъния).
Друг национал на България – Александър Василев, загуби в първия кръг с 1:6, 0:6 от поставения под №6 Феликс Гил (Великобритания) за 67 минути.
Днес срещата си от първия кръг ще изиграе още един национал на България – Илиян Радулов, който ще се изправи срещу квалификанта Павел Лагутин (Русия).
Шестима български тенисисти ще участват и в надпреварата на двойки, която ще започне в сряда.
Входът за всички срещи е свободен!