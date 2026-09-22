11 момчета от чужбина в националния до 17 г.

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Юношеският национален отбор на България до 17 години започна подготвителен лагер в Етрополе, където селекцията на селекционера Светослав Петров ще изиграе четири приятелски срещи - по две срещу връстниците си от Естония и Малта.

Сред повиканите футболисти има представители на родните ЦСКА, "Левски", "Септември", ЦСКА 1948, "Етър" и "Севлиево". В състава попадат и млади български таланти от академиите на редица европейски клубове - "Дженоа" (Италия), "Кристъл Палас" (Англия), "Байер 04 Леверкузен" (Германия), "Уотфорд" (Англия), "Аугсбург" (Германия), "Динамо Загреб" (Хърватия), "Сампдория" (Италия), "Одензе" (Дания), "Луго" (Испания) и "Горица" (Хърватия).

Всички двубои ще се проведат на стадиона в Етрополе и ще бъдат излъчени на живо в YouTube канала на БФС.

Програма на контролните срещи:

25 септември, 16:00 ч.: България U17 – Естония U17

28 септември, 11:00 ч.: България U17 – Естония U17

2 октомври, 16:00 ч.: България U17 – Малта U17

4 октомври, 16:00 ч.: България U17 – Малта U17

Състав на юношеския национален отбор на България до 17 години (родени 2010):

Вратари: Алек Тони Здравков ("Дженоа", Италия), Росен Модев ("Кристъл Палас", Англия)

Защитници: Антон Даскалов ("Горица", Хърватия), Димитър Стефанов ("Севлиево"), Максим Палиев, Витомир Тодоров и Виктор Иванов (и тримата от ЦСКА), Мартин Кузманов ("Динамо Загреб", Хърватия), Михаил Янакиев ("Сампдория", Италия), Николай Дюлгеров ("Луго", Испания)

Полузащитници: Александър Найч ("Байер Леверкузен", Германия), Александър Динев ("Септември" Сф), Кирил Костадинов ("Одензе", Дания), Кристиян Митрушев и Марк Илков (двамата от ЦСКА), Васил Киров ("Левски"), Александър Никифоров ("Уотфорд", Англия), Красимир Янакиев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Александър Сираков ("Динамо Загреб", Хърватия), Петър Петров ("Етър"), Боян Георгиев ("Аугсбург", Германия), Мариян Йовов и Николай Неделчев (двамата от "Левски").