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Третата ракета на България тренира с Новак Джокович в Атина и обяви: Бог е велик!

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Третата ракета на България Димитър Кузманов тренира няколко пъти със сръбската легенда Новак Джокович в гръцката столица Атина, където рекордьорът по титли от "Големият шлем" живее.

"Благодаря ти за възможността не само да прекарам дни с теб и не само да тренираме, но и за нещо много по-важно. Затова да видя и да се уча на смиреността, на отдадеността , вярата, професионализма, човечността, милосърдието и отношението ти към спорта и живота! Мечтата ми да се докосна до най-великия тенисист в историята и един от най-великите спортисти за всички времена стана реалност! Бог е велик!", написа пловдивчанинът в профила си в инстаграм.

Джокович се подготвя за турнира в Пекин, който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. В столицата на Китай Ноле няма загуба.

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