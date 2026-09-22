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https://www.24chasa.bg/sport/article/23606932 www.24chasa.bg

Млад литовец елиминира Григор Димитров на старта в Сен Тропе

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров приключи на старта участието си на турнира на "Чалънджър 125" на твърди кортове във френския курорт Сен Тропе още в първия кръг.

35-годишният хасковец отстъпи с 6:7 (3:7), 3:5 срещу литовеца Едас Бутвилас, който е с 13 г. по-млад от него и заема 198-о място в ранглистата. Григор е 127-и.

Той пристигна в Сен Тропе от Дания, където игра за първи път от 11 г. за България в купа "Дейвис" и бе близо до това до донесе победата, но Холгер Руне го обърна.

Григор Димитров

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