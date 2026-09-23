№1 на България Илия Груев към децата: Никога, никога не се отказвайте от мечтата си!

Футболист №1 на България за миналата година Илия Груев подари 100 топки на школата на “София спорт” и така се превърна в най-големия спонсор на клуба по думите на президента му Владимир Стоянов.

Така националът изпълни предизвикателството на спортните журналисти, като този път нямаше как да направи дарение на юношеската школа, от която е излязъл, защото е започнал с футбола в Германия.

Отделно Йоан Андонов и Иван Даскалов получиха от Груев чисто нови бутонки след жребий между всички деца. Александър Тодоров пък си тръгна с фланелката му от “Лийдс”, както и четири билета за мач от Висшата лига на Англия на отбора на Груев.

Груев каза на децата, че никога, никога не бива да се отказват от мечтите си, дори само един човек да вярва в тях.

“Вярвайте в себе си, дори само един, още един човек да вярва във вас. И това е много! И за мене мога да кажа, че е имало хора, които не са вярвали, че ще стигна до върха. И също така искам да ви кажа - наслаждавайте се на тази велика игра”, обърна се той към тях.

Победителят в 65-ата анкета за най-добър играч на България се прибра заради предстоящите четири мача през септември и октомври в Лигата на нациите. Първата среща е в събота, 26 септември, на стадион “Христо Ботев” в Пловдив с Люксембург. Следва второ домакинство пак там с Естония на 29-и този месец и гостувания на Исландия и Люксембург.

Груев беше посрещнат с аплодисменти, като преди това беше представена и кариерата му дотук - първите тренировки в първия му клуб “Рот Вайс” (Ерфурт), след това преминаването във “Вердер” (Бремен), дебютът в Бундеслигата и последващото предизвикателство - английското първенство с “Лийдс”.

Той подчерта и ролята на родителите си, особено на Илия Груев-старши, за оформянето си като футболист.

“Добре съм вече след контузията, от 4-5 седмици тренирам с отбора, в последния мач във Висшата лига отново бях в групата. Случват се такива неща, контузиите са част от професионалния спорт”, започна Груев.

След това той разказа и за идолите си като дете и обясни, че винаги е харесвал и се е учил от хората, които играят на неговата позиция. На първо място посочи испанците Шави Ернандес, Андрес Иниеста и Серхио Бускетс, след което логично заради страната, в която е израснал - Бастиан Швайнщайгер и Тони Кроос, но “винаги хората на моята позиция, за да се уча от тях”.

“Рано усетих магията и знаех, че обожавам да играя футбол. И също така знаех, че футболът ще бъде моят живот. Да, баща ми (Илия Груев-старши) ми беше пример - говорили сме, но по-важното беше личният пример.

Да го гледам как е напълно отдаден, прави всичко, за да играе на най-високо ниво. Винаги сме коментирали с него какво мога да правя по-добре и какво правя добре. Дали беше повече баща, или повече треньор Илия Груев-старши? Ами мога да кажа микс от двете”, започна капитанът на българския национален отбор.

Той си спомни за дебюта си в Бундеслигата с екипа на “Вердер” и заяви, че е било домакински мач с “Аугсбург”. Но пък попада в периода на пандемията от COVID-19 и няма публика по трибуните тогава. Дори и родителите му са гледали по телевизията и не са били на стадиона, но пък са го посрещнали много ентусиазирано у дома.

“Не мислете, че и ние сме доволни от резултатите през последните години. Но се стремим атмосферата да е позитивна. Няма смисъл от мрънкане”, обясни Груев пред журналисти за мачовете на националния отбор. “Знам, че това е трудно в България, но се стараем”, допълни той.

“Всички очакват, че в тази група трябва да сме първи. Но предстоят доста сериозни мачове”, обясни още основният ни полузащитник.

Двамата с треньора Александър Димитров ще решат точно по колко да играе, защото предстоят цели 4 мача, а той се връща от контузия, която го извади от строя цели месеци. И до момента влезе в групата на “Лийдс” само за последния двубой.

Според изчисленията обаче шансовете на България са за второ място в групата, като за фаворит при нас е определена Исландия.

Това означава отново да играем плейоф за влизане в горната група, евентуално дори срещу Северна Македония.

УЕФА обаче предвижда да направи промени в турнира и не е ясно точно как ще се получат.

Лигата на нациите обаче е от изключителна важност за жребия за евроквалификациите за следващото първенство във Великобритания и Ирландия.

