Майката на Алекс и Мони за националите: Моля, защитавайте ги, пак ще ни направят горди!

Майката на асовете на националния по волейбол Алекс и Мони Николов - Мая, написа емоционален пост в инстаграм по повод болезненото отпадане в 1/8-финалите на европейското първенство след 2:3 от Германия в София.

Световните вицешампиони от миналата година поведоха с 2:0, но получиха тежък удар по амбицията си да стигнат възможно най-напред и на континенталния форум.

“Болката е дълбока, но животът не спира. Всичко, което можем да им дадем сега, е любов, подкрепа и огромно благодаря за всяка емоция, всеки момент, всяко сърцебиене, които ни дадоха.

И може би най-голeмият урок от всички ще бъде да ги гледаме как намират силата да се изправят, да изтрият сълзите и да продължат напред.

Те ще опитат отново. Те ще се борят отново. И отново ще ни дадат причини да сме горди с тях - и ще ни напомнят на всички, че ние също можем да паднем, да се изправим и да продължим напред.

Знам, че ще го направят. Видях го в очите на поне двама от тях. Видях болката, но видях и силата. И съм сигурна, че и вие сте го изпитали.

Така че, моля... просто ги защитавайте. Дръжте ги близо. Те са нужни сега повече от всякога.

И ние имаме нужда от тях”, гласи постът на Мая Николова, която е бивша волейболистка и треньор.

