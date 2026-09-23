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Мароканец влезе в Испания, скри се под автобуса на "Валядолид"

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Мигранти Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Марокански тийнейджър е бил открит под автобус на "Валядолид" по време на връщането от Сеута. Той се е скрил в пролука между гумата на автобуса и пода, след като е изминал 100-километровото пътуване, съобщава The Athletic.

"Валядолид", играещ във втората дивизия на испанското първенство, завърши наравно 1:1 като гост срещу "Сеута" на 20 септември в шестия кръг. След мача отборът се върна в континентална Испания с ферибот, а испанската гражданска гвардия не засече неупълномощени лица по време на преминаването.

Клубът се връщал към Валядолид с два автобуса. Около час след началото на пътуването, когато рейсовете са вече в провинция Кадис, близо до Севиля, в един от автобусите, този, в който пътували играчите, се чули странни шумове. След това под задното колело открили тийнейджъра.

Той бил дезориентиран и изтощен. Медицинският персонал от "Валядолид" му дал храна и вода и го прегледал. Не били открити наранявания, въпреки че се оплаквар от болки в гърба. В крайна сметка тийнейджърът е отведен от служители на Гражданската гвардия.

Вицепрезидентът на "Валядолид" Хорхе Сантяго заяви, че инцидентът е оставил играчите и придружаващия ги персонал в "истински шок“. "Първо, защото никога преди не сме виждали нещо подобно, и второ, защото осъзнахме, че някой рискува живота си, за да стигне до друга държава“,  казва Сантяго.

Мигранти

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