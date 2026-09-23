Не играем с геноцида, а играем срещу него, обяви треньорът на Ирландия

Чутовен скандал избухна по повод на думите на треньора на Ирландия Хеймур Халгримсон, който при обявяването на състава за Лигата на нациите преди мачовете с Израел заяви: “Ние не играем с геноцида, а играем срещу геноцида. Така че играем срещу Израел, а не с Израел”. Това предизвика бурна реакция от Израел и искане за наказание от УЕФА.

“Ние сме дали на човечеството доста в различни сфери, като покрай това сме спечелили и няколко Нобелови награди. За съжаление, не успяхме да намерим лек за глупост и лицемерие, които показа ирландския треньор. Ние не играем срещу глупостта, а срещу треньор, който е нейно олицетворение”, написаха от федерацията на Израел.

Заради проблемите ирландски фенове няма да присъстват в Дебрецен на двубоя. Те ще отсъстват и от този срещу Сърбия, като и срещу съседите има сериозни претенции за човешки права.

160 спортисти от Ирландия подписаха отворено писмо до футболната федерация да преосмисли участието на отбора в тези двубои.

Федерацията първоначално смяташе да изтегли отбора от турнира, след като от УЕФА категорично заявили, че няма как да ги разделят с Израел на жребия, защото двете държави не били в открит конфликт.

“Въпреки всичко не трябва да играем и двата мача. Нито в Будапеща, нито “у дома” със Сърбия. Няма смисъл да се подкрепят тези държави”, смята легендата на националния отбор Кевин Килбейн, който е един от тези, които са подписали възванието.

Швейцария пък реши да се лиши от капитана си Гранит Джака, който представил фалшиво удостоверение за ваксинация по време на пандемията. Хората отдавна забравиха заболяването, но явно там продължават разследванията.

Джака използвал връзките на сестра си с лекарка, която му издала удостоверение, за да може да играе.

По време на пандемията в Швейцария бе взето решение да не се викат в националния тим играчи, които не са ваксинирани.

Според законите в Швейцария сега Джака е заплашен от 5 години затвор за измамата. Лекарката му пък трябва да загуби правата си завинаги.

Легендарният бивш треньор на английския гранд “Ливърпул” и вече селекционер на Германия - Юрген Клоп, излезе с видеообръщение към феновете на бундестима.

Припомняме, че специалистът застана начело на 4-кратния световен първенец за първи път това лято, а Лига на нациите е турнирът, в който той официално ще дебютира начело на Германия.

“Здравейте. Някои от вас ме познават, други – не. Аз съм новият. Аз съм новият треньор на националния отбор на Германия и съм много щастлив от това. Знам, че ни подкрепяте навсякъде по света. Благодаря ви за това. Може би ще се видим на стадиона. Очаквам с нетърпение да започнем”, заяви Клоп в обръщението си, споделено от Германската футболна федерация в профилите им в социалните мрежи.

Първият сблъсък на бундестима и Юрген Клоп е на 24 септември срещу Нидерландия, а три дни по-късно тимът ще срещне Гърция.

Голмайсторът на “Рен” Естебан Лепол пък призна, че се е объркал, след като пристигнал на лагера след повиквателната от не кой да е, а самият Зинедин Зидан.

“Бях на лагер със съотборниците ми в Словения, когато научих, че ще бъда национал, празнувахме. Това, което ме впечатли, когато пристигнах, бе петелът с две звезди. Когато дойдох в Клерфонтен, обърках етажа от вълнение”, бяха първите думи на нападателя на пресконференция пред медиите.

“Бях посрещнат от треньора Бартез, както и от футболистите от “Лион”, с които съм играл - Пиер Калюлю, Брадли Баркола”, каза още той.

“Какво по-хубаво от това да получиш няколко топки от Зинедин Зидан, за да се упражняваш пред вратата? Стресът и напрежението изчезнаха бързо”, обясни нападателят.

