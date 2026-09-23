Български съдия ще свири на световно

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Асеновградчанинът Радостав Гидженов получи сериозно признание от ФИФА, като бе избран за един от съдиите на световното за юноши до 17 години, което стартира в края на ноември в Катар. Той е един от седемте европейци на шампионата, като с него ще пътуват и помощниците му Петър Митрев и Тодор Вуков. Другите европейци са Вили Делажу (Франция), Петрик Коларич (Хърватия), Елчин Малсиев (Азербайджан), Милош Миланович (Сърбия), Олац Риверо Олмедо (Испания) и Дамян Силвестрсак (Полша).

Гидженов ще е четвърти арбитър на Георги Кабаков, който пък получи наряд за Лигата на нациите още за първите мачове. Пловдивчанинът, който в последните кръгове трудно получава мачове у нас, ще ръководи Австрия - Израел от втора дивизия, трета група.

С Кабаков ще са неговите си асистенти Мартин Маргаритов и Мартин Венев.

Никола Попов ще е асистент ВАР на двубоя, като ръководещ видеоасистент е Тиаго Бруно Лопеш от Португалия.

Драженко Ковачевич от Хърватия е съдийски наблюдател, а Виргар Хвидбро от Фарьорски острови е дежурен делегат.

Бившият международник на БФС Андрей Мединцев пък ще е дежурен делегат на Косово - Ирландия от същата група.

В елитната група първи назначения получиха испанецът Алехандро Хосе Ернандес Ернандес за Нидерландия - Германия, шведът Глен Ниберг за Сърбия - Гърция, германецът Тобиас Щилер за Норвегия - Дания и литовецът Донатас Румсас за Португалия - Уелс.

Ихар Шумилов от Беларус пък получи наряда за двубоя на младежите ни срещу Португалия в Пазарджик. Помогат му Дмитрий Жук и Максим Арабией. Четвърти рефер е Антон Лашук. Съдийски наблюдател е Николае Григореску от Румъния, а дежурен делегат е Давиед Датунашвили (Грузия).

Мартин Великов пък получи първия си сериозен мач като международен рефер, като ще ръководи младежката квалификация Белгия - Беларус. Ще му помагат Красимир Атанасов и Христо Хаджийски, а четвърти е другият ни международен рефер от година Венцислав Митрев. Митрев и Великов се прочуха с факта, че се провалиха на физическите тестове още на встъпителния си семинар на УЕФА.

Деян Филипович от Сърбия ще им даде оценката. Дежурен делегат е Барт ван Зьост от Нидерландия.

Точно физическата форма на реферите притеснява най-много съдийската комисия в момента. Заради това се планира и междинен тест в близките дни, като там ще бъде приложен един от най-сложните на УЕФА, за да се отсеят най-добрите.

