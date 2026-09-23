"Монтана" махна треньора след 0:5

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Втородивизионният "Монтана" и старши треньорът Божо Джуркович се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Така поликторектно се официализира уволнението на сърбина.

Той идва след домакинската загуба от "Хебър" с 0:5. "Монтана" заема 15-о място в класирането на Втора лига с 11 точки.

"ПФК "Монтана" благодари на Божидар Джуркович за професионализма, отдадеността и работата му начело на отбора. Пожелаваме му здраве, успехи и всичко най-добро в бъдещата му професионална кариера", заявиха от клуба.