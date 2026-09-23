Извадиха "Ювентус" (Малчика) от "В" група

"Ювентус" (Малчика) бе изваден от Северозападната III лига след второто си поредно неявяване за мач от първенството, съобщиха от зоналния съвет във Велико Търново.

Тимът не успя да събере необходимия брой играчи и не пътува за Мездра в предходния кръг. По-рано през настоящата кампания отборът от село Малчика не пътува и за визитата си срещу дубъла на "Етър" (Велико Търново), когато беше наказан с парична санкция и му бяха отнети три точки от актива.

След това тимът излезе с едва седем души срещу "Янтра" (Полски Тръмбеш), допусна четири гола за 13 минути и един от играчите на „Ювентус" получи травма, което доведе до ново служебно поражение. Тогава с 0:7.