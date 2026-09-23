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https://www.24chasa.bg/sport/article/23609762 www.24chasa.bg

Извадиха "Ювентус" (Малчика) от "В" група

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"Ювентус" (Малчика) бе изваден от Северозападната III  лига след второто си поредно неявяване за мач от първенството, съобщиха от зоналния съвет във Велико Търново.

Тимът не успя да събере необходимия брой играчи и не пътува за Мездра в предходния кръг. По-рано през настоящата кампания отборът от село Малчика не пътува и за визитата си срещу дубъла на "Етър" (Велико Търново), когато беше наказан с парична санкция и му бяха отнети три точки от актива.

След това тимът излезе с едва седем души срещу "Янтра" (Полски Тръмбеш), допусна четири гола за 13 минути и един от играчите на „Ювентус" получи травма, което доведе до ново служебно поражение. Тогава с 0:7.

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