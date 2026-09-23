Лавини и смърт спряха кмета на Раковски и съпругата му към 8-хилядника Манаслу в Хималаите (Снимки)

Видяхме с очите си как свалят трупове, планината взе 4 жертви и сме благодарни, че сред тях не сме ние, казват Павел и Анелия Гуджерови

Не, отговарят те на въпроса дали ще преосмислят рисковото си хоби

Внезапен циклон, над 2 метра сняг, страховити лавини и смърт отказаха Павел и Анелия Гуджерови от мечтата да атакуват осмия по височина връх в света - Манаслу (8163 м). А бяха много близо до него.

"Дали сме разочаровани? Да, но това е част от живота", казва кметът на Раковски Павел Гуджеров. И допълва, че цяла година са тренирали с Анелия, преди да се отправят към поредния хималайски връх.

"Подготвихме се добре. Стъпихме на терен, минахме обучение, направихме успешно ротациите до лагер 3 (над 6600 метра), между лагер 1 и лагер 2 катерихме 8 почти отвесни стени. Върнахме се в базов лагер, за да чакаме прозорец за атака на върха. В този момент планината каза "Не", описва кметът на Раковски. Не само той и жена му, но всички, отправили се към Манаслу, са прекратили сезона.

"Видяхме огромната мощ на лавините и как евакуират хора с височинна болест. Видяхме с очите си как свалят трупове. До тук планината взе 4 жертви и сме благодарни, че това не сме ние", отбелязва Гуджеров. По думите му понякога е по-трудно да спреш, отколкото да продължиш, защото не всичко е на всяка цена.

"Ще се върнем още по-подготвени и по-силни и ще опитаме отново. Но все пак последната дума винаги ще е на планината", прави уговорка той. Експедицията към Манаслу, в която участваха Павел и Анелия Гуджерови.

Мнозина го поздравяват за разумното решение. "Не е ли време да преосмислите хобито си, което е прекалено рисково", питаме кметът. Той отговаря с категорично "Не".

Майка му Яна Гуджерова, която при всяка експедиция на сина си и снаха си ги чака със свито сърце, благодари на бог, че двамата са се върнали. "Би било чудесно, но едва ли", отговаря майката на въпроса ни дали не мислят да се откажат от този спорт.

От няколко години кметът и съпругата му - учител по професия, не спират да следват хобито си, което се е превърнало в страст.

"Винаги по-високо" е мотото на семейството, чиято мечта и цел е да изкачат всички континентални първенци. Не харесват думата покоряват, защото я намират за претенциозна.

Любовта към планинските върхове са предали и на своите деца Андрей и Яница, които още са малки, но вече имат няколко изкатерени върха по нашите планини.

Павел и Анелия Гуджерови са категорични, че никоя планина не трябва да се подценява, дори да изглежда технически лесна за изкачване.

Двамата винаги тръгват с положителна нагласа, но не липсва и притеснението от неизвестното.

"Когато сме двамата, се подкрепяме и допълваме, нещата са много по-добре. Както се казва 1+1 е 2, но някой път е и 3", признава Гуджеров.

До момента в колекцията си са записали Тубкал 4167 м в Атланските планини, Арарат 5165 м в Турция, първенецът на Африка Уруху 5895 м, Елбрус 5642 м, Калапатар 5645 м, Айлънд пик 5189 м, Аконкагуа 6962 в Южна Америка.