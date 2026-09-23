"Лудогорец" върна хърватин за треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от най-успешните треньори в историята на "Лудогорец" - Игор Йовичевич, се завръща начело на тима. Постигналият требъл през 2025 г. хърватски специалист и ръководството на "орлите" финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември, съобщават 14-кратните шампиони.

Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Разград - украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена.

Йовичевич застана начело на "Лудогорец" през есента на 2024 година и за десет месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012 г. и 2014 г. Под ръководството на Йовичевич „орлите" спечелиха безапелационно 14-ата рекордна поредна титла, купата на България след победа с 1:0 над ЦСКА и суперкупата след успех с 3:2 над "Ботев" (Пловдив) на стадион „Христо Ботев". След напускането си хърватинът води елитния полски "Видзев" (Лодз).

При Йовичевич Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа срещу "Андерлехт", "Лацио", "Виктория" (Пилзен), "Атлетик" (Билбао) и "Лион".

За един сезон начело на тима хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.

"Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. Имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне", заяви Йовичевич.

Той заменя германеца Томас Райс, който започна сезона, но турският "Трабзон" го привлече срещу компенсация от 1 млн. евро за "Лудогорец".