Единственият наш тенисист в топ 100 на 1/4-финал в Сен Тропе

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Националът на България Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша) победиха Николас Бариентос (Колумбия) и Ярно Янс (Нидерландия) със 7:6, 6:3.

Следващите съперници на Донски и Пиечонка ще бъдат победителите от срещата между дуетите Даниел Кукиерман (Израел)/Фернандо Ромболи (Бразилия) и Филип Дуда (Чехия)/Стефан Латинович (Сърбия).

С тази победа българинът заработи 25 точки за ранглистата на двойки, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 81-о място. С него Донски е единственият наш тенисист в топ 100 на класациите на сингъл и на двойки.