Мони Николов: Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас!

След отпадането на 1/8-финал от европейското първенство по волейбол в София разпределителят Мони Николов сподели емоционално послание в социалните си мрежи за гордостта да носиш националната фланелка, за битките на България и за любовта, която отборът е усетил от трибуните.

"Едно Европейско, което ни даде много емоции и още веднъж показа какво означава отбор и публика да бъдат едно цяло.

Гордея се, че съм българин. Гордея се, че се боря за България. Гордея се от труда, който положихме с момчетата, заедно.

Гордея се, че има други българи, на които им пука толкова, колкото на нас. Гордея се от любовта, която усетих през това Европейско.

България ще бъде там, където ѝ е мястото", гласи постът на 19-годишния волейболист.