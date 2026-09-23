Аркада спря Уилиам Чолов срещу сърбин на европейското по бокс в София

Уилиам Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма на европейското първенство по бокс в София.

Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Растко Симич още в края на първия рунд. Чолов имаше този проблем още от предишния си двубой, а след няколко разменени удара със Симич той отново се обостри. Това наложи намесата на медицинския екип край ринга, който прецени, че българинът няма възможност да продължи мача.

"Аркада е доста голяма и неприятна, има отток и трудно спах, но не допуснах това да ми повлияе. Изобщо не съм си мислел да не се кача на ринга днес. За жалост аркадата се отвори отново и завършвам моя дебют на европейско първенство при мъжете с пето място. Но има и такива уроци. Тепърва ще се градя като боксьор и като атлет. Благодаря на всички, които ме подкрепят по нелесния път на боксьор и продължаваме нагоре", каза пред медиите Чолов след срещата.

По-късно днес за място на полуфиналите на европейското първенство ще боксират Станимира Петрова при жените до 57 килограма и Рами Киуан при мъжете до 75 килограма.