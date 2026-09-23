ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23611530 www.24chasa.bg

Даниел Пешков и Валентина Димитрова са шампионите по ски бягане с ролкови ски

1252
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Валентина Димитрова на награждаването. Снимка: БФ Ски

Даниел Пешков (Банско) и Валентина Димитрова (Паничище 2009) спечелиха титлите от държавното първенство и международно състезание „Купа Сапарева баня" по ски бягане с ролкови ски - изкачване в класически стил, масов старт.

Организатори на шампионата, който е от календара на ФИС и продължава и утре със свободния стил са Българската федерация по ски и община Сапарева баня. При мъжете на 10 км, кл.стил Даниел Пешков взе златото с 43:56,8 мин. Втори на 1:24,02 мин след него завърши Кристиян Митков (Александър Логистикс). Трети на 4:18,6 мин финишира Веселин Белчински (Паничище 2009). При жените на 5 км, кл.стил Валентина Димитрова е първа с 23:52,7 мин. Тя изпревари с 10,3 сек Калина Недялкова (Александър Логистикс). Бронзът е за Елена Христева (Тритон Екстрийм), която финишира на 1:09,05 мин от победителката.

При юношите старша възраст до 18 г на 10 км, кл.стил първи е Георги Стойчев (Александър Логистикс) с 51:52,8 мин. Втори на 47,40 сек остана Ивелин Машов (Рилски скиор), а трети на 1:59,40 мин финишира Петър Белокапов (Александър Логистикс). При девойките старша до 18 г, първа на 5 км е Николета Джелепова (Александър Логистикс) с 25:21,3 мин. Тя изпревари с 37,3 сек сребърната медалистка Христина Димчева (Тритон Екстрийм). Трета на 1:03,09 мин е Мария Хинкова (Банско). Призьорите бяха наградени от Георги Бобев (на снимката), зам.председател на БФСки, Костадин Николов - Председател на общински съвет - Сапарева баня, Михаела Динева - заместник-кмет на Община Сапарева баня, Силвия Иванова - заместник-кмет на Община Сапарева баня и Даян Иванов - Директор дирекция в Община Сапарева баня. Пълните резултати може да намерите на сайта на БФСки.

Валентина Димитрова на награждаването. Снимка: БФ Ски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)