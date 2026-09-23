Младежки национал: Избрах да играя в Португалия заради Анди Краев

Младежкият национал на България Борислав Рупанов говори в подкаста на БФС за тежката контузия, която спря силния му старт в Португалия, за трудните моменти след нея и за хората, които са били до него. От началото на сезона Рупанов е част от португалския "Униао" (Лейрия), но в момента води една от най-тежките битки на професионално ниво. Нападателят получи сериозна контузия по време на лятната подготовка и в подкаста разказа докъде е стигнало възстановяването му.

„Тепърва ми предстои преглед в Португалия, който да покаже как върви възстановяването ми и на какъв етап съм. Свалих патериците 10 дни по-рано, като не съм спирал да тренирам с кондиционния треньор Светлин Спасов. Получих контузията в момент, когато се намирах в отлична физическа форма. Стрелях към вратата на съперника, но при приземяването стъпих лошо на глезена. Всичко се случва с причина и съм сигурен, че ще се завърна по-силен."

Рупанов разкри и кой има сериозна заслуга за избора му да продължи кариерата си именно в Португалия.

„В Португалия бях посрещнат по уникален начин. Избрах това място и заради Анди Краев, който е играл там и ме насочи. Той е моят задкулисен мениджър", пошегува се нападателят в подкаста на БФС.

Една от най-любопитните истории в епизода връща Рупанов към периода му в "Септември" (София). Той пристига там като преотстъпен от "Левски", началото е трудно, а самият футболист признава, че първите му мачове са далеч от желаното ниво. Точно тогава идва разговор с треньора Николай Митов, който Рупанов помни и до днес.

„Първите ми два мача там бяха на ниво нула. Осъзнавах го, такъв човек съм – знам кога играя слабо. Преди мача със Славия Николай Митов дойде и ми каза: „Хванал съм се на бас, че този сезон ще отбележиш повече голове от Сангаре и Алекс Колев". А вече беше седми-осми кръг, аз играех много зле, нямахме нито една победа. Същата вечер отбелязах два гола, а накрая завърших кампанията с 12 попадения. Усетих подкрепата на треньора и показах качествата си. С времето осъзнах, че те изтърпяха слабите ми мачове. В 30-40 двубоя няма как да държа едно и също ниво на такава възраст. В почти всички срещи бях сред основните футболисти и това спомогна за силната ми година".