Националите пред трудни евроквалификации

България трябва да спечели първото място в Лигата на нациите, иначе остава в 4-а урна за жребия през ноември

Националния отбор на България го чакат изключително тежки квалификации за европейското първенство след 2 г.

Според повечето изчисления нашите ще попаднат в 4-а урна за жребия. Шансът е 78%. Или иначе казано - ще срещнем 3 по-класни от нас съперника по пътя към континенталното първенство във Великобритания и Ирландия. В същата урна бяхме и за световните пресевки, като тогава съперници ни бяха Испания, Турция и Грузия.

За Евро 2028 сe класират победителите от групите - общо 12, плюс най-добрите 8 тима, завършили на второ място. 2 квоти при нужда се пазят за домакините - някои измежду Англия, Ирландия, Уелс и Шотландия, като те ще бъдат раздадени, в случай че някоя от тези страни не се класира чрез квалификации. Тези тимове ще бъдат в различни групи и не могат да се паднат един срещу друг.

Последните 2 места, а може и 4 в зависимост от страните-домакини идват от плейофи, като те се определят от Лигата на нациите, но за тези места има куп условности и нищо няма да е ясно до края на самите пресевки за Евро 2026.

Къде точно ще сме поставени за жребия за европейското - дали в 3-ата, или 4-ата урна, ще стане ясно след 2 месеца, когато приключи Лигата на нациите.

Нашите са в дивизия C група 4 в компанията на Естония, Исландия и Люксембург. Ако надскочим себе си и спечелим потока си, то това значи, че родните национали ще са в 3-а урна - само 2 по-тежки съперника, поне според разбивката. Ако обаче останем втори, трети или четвърти, което е по-очакваното, оставаме в по-долната (4-а) и ни чака най-вероятно група като тази от квалификациите за световното преди 2 г. Платформата Football Meets Data дори направи симулация за жребия и според нея ще срещнем отново Испания, но вече в ролята и на световен шампион, Шотландия и Словакия. Разбира се, положението за Александър Димитров и неговите играчи може и да е доста по-тежко.

Както е известно, пресевките за Евро 2028 ще са последните с добре познатия ни формат с групи. За мондиала през 2030 г. квалификациите ще са като същинската фаза на европейските клубни турнири.

В първа урна за предстоящото европейско ще бъдат поставени първите 3 тима от всяка група в дивизия А - общо 12. Във втора попадат последните от тази дивизия, както и първите и вторите от по-долната - В. В трета пък са 3-ият и 4-ият от дивизия В плюс победителите от нашата дивизия C. В 4-а са завършилите на второ, трето и четвърто място от дивизия C, където най-вероятно ще е и България. В 5-а урна пък ще са всички тимове от дивизия D - най-слабите според ранкинга на УЕФА.

Иначе класиралите се за 1/4-финалите в Лигата на нациите тимове ще са бъдат в групи от по 4 тима за европейските квалификации. Останалите водачи на потоци - общо 4, ще са в група с по 5.

Жребият за пресевките за континенталното първенство е след края на Лигата на нациите през ноември.

България започва участието си в тазгодишното издание на новия турнир на УЕФА на 26 септември с домакинство срещу Люксембург. Три дни по-късно приемаме Естония. Следват гостувания на Исландия и Люксембург през октомври, преди последните две срещи през ноември срещу Исландия в Пловдив и гостуване на Естония.

