Зидан забрани модните дрехи

Френските национали усетиха вятъра на промяната от началото на лагера си за Лигата на нациите. Зинедин Зидан категорично забрани на играчите да се появяват на базата в Клерфонтен с модните си дрешки, както бяха свикнали с години под ръководството на Дидие Дешан. Те станаха и прословути със странното си облекло и събираха тълпи фотографи пред базата, които дебнеха кой ще се появи в най-странното облекло. Сега обаче всеки трябва да се явява единствено в официалното облекло на федерацията, ако иска и по анцуг, но не и с модно костюмче.

Зидан забрани и всякакъв достъп на фотографи и оператори до базата на отбора. Снимки и видео се правят единствено от тези на френската федерация, след което се разпространяват по медиите. Изключение се прави единствено за индивидуални интервюта, които се съгласуват предварително с треньора.

Колкото и учудващо да звучи за българската действителност, един от най-великите футболисти за всички времена всеки ден дава пресконференция с един от играчите си. Това би предизвикало революция у нас. Максимумът е задължителната от УЕФА преди мач.

