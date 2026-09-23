“Левски” в Плевен или Крумовград за купата, ЦСКА в Родопите или на морето

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Шампионът “Левски” срещне победителя от двойката “Крумовград” - “Спартак” (Плевен) на 1/16-финалите за купата на България.

Това отреди жребия за второто по значимост отличие у нас. “Сините” на Хулио Веласкес ще са гости в срещата.

“Крумовград” е част от аматьорите, докато плевенчани са във Втора лига.

Носителят на трофея от миналата година ЦСКА пък ще започне защитата на купата срещу по-добрия между “Родопа” (Смолян) и “Несебър”.

Срещите от 1/16-финалите за купата на България ще се проведат в периода 16-19 октомври 2026 г.

В жребия участваха 32 отбора - 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 елитни тима. На 1/16-финалите всички отбори от Първа лига са гости. Самият втори предварителен кръг е насрочен за 4 октомври.

Финалистът от миналото издание на турнира - “Локо” (Пд) чака на първото препятствие аматьорския “Оборище” (Панагюрище) или “Янтра” (Габрово).

“Лудогорец” изтегли доста тежък жребий. 14-кратните първенци на България очакват победителя от двойката “Миньор” (Перник) - “Берое”, която е една от най-непредвидимите.