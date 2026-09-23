“Левски” в Плевен или Крумовград за купата, ЦСКА в Родопите или на морето

Шампионът “Левски” срещне победителя от двойката “Крумовград” - “Спартак” (Плевен) на 1/16-финалите за купата на България.
Това отреди жребия за второто по значимост отличие у нас. “Сините” на Хулио Веласкес ще са гости в срещата.
“Крумовград” е част от аматьорите, докато плевенчани са във Втора лига.
Носителят на трофея от миналата година ЦСКА пък ще започне защитата на купата срещу по-добрия между “Родопа” (Смолян) и “Несебър”.
Срещите от 1/16-финалите за купата на България ще се проведат в периода 16-19 октомври 2026 г.
В жребия участваха 32 отбора - 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 елитни тима. На 1/16-финалите всички отбори от Първа лига са гости. Самият втори предварителен кръг е насрочен за 4 октомври.
Финалистът от миналото издание на турнира - “Локо” (Пд) чака на първото препятствие аматьорския “Оборище” (Панагюрище) или “Янтра” (Габрово).
“Лудогорец” изтегли доста тежък жребий. 14-кратните първенци на България очакват победителя от двойката “Миньор” (Перник) - “Берое”, която е една от най-непредвидимите.