Дамите победиха Украйна и вървят 4-и на шахматната олимпиада в Самарканд

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Националният отбор на България за жени продължава с отличното си представяне на шахматната олимпиада в Самарканд (Узбекистан), след като в седмия кръг победи с 3:1 точки Украйна.

За българския тим това бе шеста победа и с 12 мач-точки той заема четвърто място в класирането, само на една мач-точка зад лидерите Казахстан и Китай, които завършиха 2:2 помежду си. На трето място с 12 мач-точки е Индия, но шампионките от предходната олимпиада имат по-добри допълнителни показатели от България към момента, предава БТА.

Белослава Кръстева даде аванс на българския отбор с победа с черните фигури на трета дъска над Анастасия Рахмангулова.

Ремита на Надя Тончева с Наталия Букса на втора дъска и на Нургюл Салимова с Анастасия Хнатишин на първа дъска подсигуриха поне равенството за българския отбор, но победата на Габриела Антова на четвърта дъска над Тетяна Скарбарчук подсигури пълния комплект точки за състезателките на треньора Петър Арнаудов.

При мъжете обаче България допусна поражение с 0,5:3,5 точки от Нидерландия. Единственото реми бе постигнато от Радослав Димитров на четвърта дъска, който раздели точката с Каспер Шопен.

В останалите три партии от мача Аркадий Найдич, Момчил Петков и Мартин Петров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест и Лук ван Вели.

С 10 мач-точки България е на 32-ро място във временното класиране. Лидер е тимът на домакините от Узбекистан с 14 мач-точки, пред Нидерландия и Индия с по 12 мач-точки.