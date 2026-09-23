"Волфсбург" уважи молбата на Кристиан Ериксен да прекрати договора му след припадъка през юни

Германският "Волфсбург" и датският национал Кристиан Ериксен се разбраха да прекратят договора между двете страни по взаимно съгласие, съобщи клубът от Втора бундеслига. Контрактът на халфа изтичаше в края на юни 2027 г.

34-годишният плеймейкър колабира отново в приятелски мач срещу Украйна през юни, а преди това получи сърдечен арест в откриващия мач на Дания срещу Финландия на европейското първенство през 2021 година. През юли Ериксен заяви, че ще премине рехабилитационна програма в родината си, предава БТА.

"В момента важно за мен е да съм близо до семейството си в Дания. Радвам се, че намерихме решение заедно", каза Ериксен. "Периодът ми във Волфсбурт бе белязан от върхове и падения. Знам, че отборът в момента е в добри ръце и ще се върне в Бундеслигата, сигурен съм, че има успешно бъдеще", каза още датчанинът.

Ериксен премина във "Волфсбург" като свободен агент преди година и изигра 34 мача във всички турнири, в които вкара 3 гола и даде 10 асистенции.

Спортният директор на клуба Дитер Хекинг заяви, че "Волфсбург" е уважил молбата на Ериксен договорът му да бъде прекратен.

Ериксен е играл още за "Аякс", "Тотнъм", "Интер" и "Манчестър Юнайтед".