Рами Киуан осигури на България втори медал от европейското по бокс в София след бой над поляк

Рами Киуан донесе втори медал за България от европейското първенство по бокс в София. Под аплодисментите на феновете в „Асикс Арена" националът ни буквално се забавляваше на ринга по пътя към полуфиналите. Шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан.

Рами вдигна на няколко пъти трибуните на крака с играта си. Той доминира в хода на целия мач и си заслужи успех с 5:0 съдийски гласа (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). В четвъртък вечер Киуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов.

Звездата на женския ни бокс - световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място. В категория до 57 килограма тя допусна поражение от ирландката Микаела Уолш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщане на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд.

В последствие обаче съперничката изравни играта, а в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите.