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https://www.24chasa.bg/sport/article/23613708 www.24chasa.bg

“Лудогорец” за първи път върна чужденец за треньор

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Игор Йовичевич Снимка: Startphoto.bg

За първи път в историята си “Лудогорец” върна чужденец за треньор. С български наставници това е ставало няколко път (Георги Дерменджиев, Ивайло Петев, Стойчо Стоев, Станислав Генчев временен), но сега Игор Йовичевич стана първият, роден извън България, който ще води отново тима.

Под ръководството на хърватина разградчани спечелиха требъл, след което наставникът бе освободен изненадващо, защото отборът му не играел атрактивно.

Сега след сделката с "Трабзон" за германския треньор Томас Райс (1 млн. евро компенсация за него платиха турците) Йовичевич се завръща при "орлите".

Игор Йовичевич

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