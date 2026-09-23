Бивши национали са новите капитани на "Нефтохимик"

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Двама бивши волейболни национали са новите капитани на "Нефтохимик 2010".

Титулярен ще бъде централния блокировач Стефан Чавдаров, който за втори пореден сезон ще носи екипа на бургазлии. Втори капитан ще бъде привлеченият от пловдивския "Локомотив Авия" разпределител Владимир Станков. Изборът е на старши треньора Иван Станев.

При представянето на отбора в Деня на независимостта, "Нефтохимик" с лекота надви сръбския ОК"Ниш" с 4:0 гейма, като последният се игра, след договорка между двамата треньори. В отделните части 25:18, 25:16, 25:13 и 25:15.

Игрови минути записаха юношеските национали до 17 години Вели Сезгин и Явор Неделчев. Милко Багдасаров получи почивка. Утре вечер също от 17 часа и пак в зала "Младост" е вторият спаринг между двата тима.